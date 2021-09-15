Colossal собирается воссоздать популяцию шерстистых мамонтов. Для этого применят технологию редактирования генов CRISPR/Cas9.

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Что известно

В штате компании есть ученые-генетики Гарварда, МТИ и других вузов. Они уверены, что смогут получить первых детенышей мамонтов уже к 2025 – 2027 году.

Для результата смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов. Дело в том, что ДНК этих двух видов животных совпадают на 99,6 процента. Ученые возьмут от мамонтов именно те характерные для них 0,4 процента генов.

Таким образом, с генетической точки зрения полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами, а не гибридами.

Из каких именно останков мамонта планируют взять генетический материал неизвестно, однако сегодня человечество обладает несколькими хорошо сохранившимися экземплярами, найденными в вечной мерзлоте. Эмбрионы выносят живые азиатские слоны, или искусственные матки. В последнем случае процесс может пройти даже быстрее, поскольку у слонов беременность длится аж 22 месяца.

Сегодня Colossal собрала уже 15 миллионов для воплощения замысла в жизнь. Однако не стоит ожидать быстрого восстановления популяции мамонтов на севере планеты. Если замысел и удастся, на него уйдет очень много времени. Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет, но в дальнейшем их будет ждать длительный процесс роста, достижения зрелости и размножения.

Некоторые ученые при этом считают такие планы рискованными, ведь неясно, как возвращение мамонтов в арктические и субарктические регионы может повлиять на экосистему тундры.

Напомним, в Узбекистане нашли скелет суперхищника, который когда-то доминировал даже над тиранозаврами. Назвали его Ulughbegsaurus uzbekistanensis в честь султана, математика и астронома XV века Улугбека. Он в два раза длиннее и в пять раз тяжелее, чем тираннозавр, который раньше считался верховным хищником в своей среде обитания.