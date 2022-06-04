Компания Ursa Major разработала и провела огневые испытания двух жидкостных двигателей для легких ракет, а также наладила их массовое производство. Это двигатель Hadley тягой 2,2 тс и двигатель Ripley тягой 22,7 тс.

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Компания произвела и опробовала более 50 ракетных двигателей и поставит клиентам до конца года 24 из них. К примеру, клиентом компании является стартап Phantom Space, создающий легкую ракету. Для подобных компаний, которым некогда заниматься разработкой собственных двигателей, Ursa Major станет надежным поставщиком.

Замена российских двигателей

Новым двигателем для тяжелых ракет, которые могут заменить российские двигатели РД-180/181, стал жидкостный ракетный двигатель Arroway с тягой 90 тс. Он уступает по тяге российским двигателям соответственно в четыре и два раза, но выгодно отличается работой на метане вместо керосина, что делает его чище при эксплуатации и лучше для повторного использования.



Двигатель Arroway / Фото Ursa Major

Огневые испытания двигателя Arroway намечены на 2023 год. Коммерческие поставки двигателей начнутся в 2025 году, а заказать их можно уже.

Российские двигатели в США

Двигатели РД-180 для ракет Atlas-5 уже поставлены в США в прошлом году в полном объеме, предусмотренном контрактами. Получатель двигателей – компания United Launch Alliance (ULA) объявила о завершении 20-летнего контракта с российским производителем "Энергомаша" еще в августе прошлого года.

Из закупленных у России двигателей РД-180 использовано 92 штуки. К середине 2021 года в запасе оставалось 30 двигателей. Этого должно хватить более чем на 20 миссий с запасом, поскольку один РД-180 используется как маршевый двигатель первой ступени РН Atlas-5.

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Проблема в том, что двигатели будут нуждаться в обслуживании, а российские специалисты этим заниматься больше не будут, а использовать РД-180 без специалистов с опытом – это повышенный риск для каждого запуска. Однако для США это не большая потеря, поскольку к моменту окончания всех миссий на российских двигателях уже должны быть готовы заменители нескольких компаний.