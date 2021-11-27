Такие ящики устанавливаются возле дома адресата и все еще могут принимать обычные письма и посылки от почтальонов. Но в первую очередь предназначены для работы с дронами-курьерами.

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Как работают умные ящики

Для этой конструкции компания предусмотрела доставку воздушными дронами.

При подлете к ящику дрон ориентируется на его сигнал GPS, чтобы зависнуть точно над крышкой и передать код безопасности.

Антивандальная крышка открывается, груз на тросе опускается внутрь.

Кроме того, если сам дрон разряжен, он может приземлиться на закрытую крышку и подзарядить аккумуляторы беспроводным способом.

Камера внутри ящика сканирует почтовый код и отправляет сообщение о прибытии груза пользователю, причем может показать его визуально.



Умный ящик DroneDek / Фото DroneDek

Если груз требует особого температурного режима – тепла для готовой пищи или холода для лекарств – он будет активирован.

Интересно, какое решение предусмотрели разработчики на случай, если владелец ящика закажет одновременно оба типа товаров.

Внутри ящика есть УФ-лампы и ионизаторы для уничтожения микробов на поверхности.

По желанию можно дополнительно поставить детектор взрывчатки и сканер токсичных веществ, а также систему оповещения спецслужб при их обнаружении.

Анимация работы почтового ящика будущего: видео

В таких ящиках посылки могут ожидать сколь угодно долго. Чтобы забрать доставку, можно воспользоваться биометрическим сканером или же ввести код.

DroneDek имеет защиту от взлома и сигнализацию, чтобы противодействовать кражам.

Кстати, в США кража посылок является огромной проблемой сегодня. В сети можно встретить огромное количество видео, снятых на камеры наблюдения, на которых видно неизвестных, которые забирают пакеты из-под дверей или вынимают прямо из ящика получателя. Дело в том, что в стране распространена практика оставлять почту на пороге дома, чем и пользуются воры, которые даже получили отдельное название – Porch pirates (пираты крыльца).

Производство умных ящиков начнется уже в следующем году.