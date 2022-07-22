Американский стартап объявил об успешном имплантировании нейрокомпьютерного интерфейса в мозг

Пока компания Илона Маска Neuralink решает внутренние проблемы, теряя одного за другим руководителей и инженеров, другой стартап имплантировал в человеческий мозг нейрокомпьютерный интерфейс и провел первые тесты его работы.

Стоит отметить, что ранее чипы и нейроинтерфейсы либо имплантировались у животных, либо крепились неинвазивно людям. Та же компания Neuralink, например, вживляла чипы только обезьянам.

Интересно Китайским инженерам удалось интегрировать чип в мозг, не открывая череп

Что известно

Целью операции было возвращение парализованному пациенту возможности управлять электронными устройствами и средствами коммуникации с внешним миром.

Synchron объявила, что первым имплантировала человеку интерфейс мозг-компьютер, по крайней мере в США.

Операция была минимально травмирующей: устройство ввели в моторную кору головного мозга через яремную вену, идущую вдоль передней поверхности шеи.

Уже через 48 часов после процедуры пациент вернулся домой.

Сообщается, что больной с тяжелым параличом теперь может управлять цифровыми устройствами силой мысли — имплант передает им сигналы по беспроводной связи, используя специальный цифровой запатентованный язык.

Пациент учится использовать это устройство, чтобы жить более независимо и, что наиболее важно, общаться со своей семьей и друзьями,

– говорит физиотерапевт Дэвид Путрино.

Тестировщику чипа, имя которого не называют, еще предстоит научиться в полной мере пользоваться новым устройством под наблюдением врачей и инженеров, поскольку технология новая и с ней он провел не так много времени. После этого благодаря импланту он сможет, например, писать текстовые сообщения, пользоваться электронной почтой и совершать онлайн-покупки.

Если технология оправдает себя, ее собираются распространить для миллионов людей по всему миру, которые потеряли возможность управлять электронными устройствами с помощью рук.