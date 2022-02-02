Американский инженер смастерил беспилотник по чертежам Леонардо да Винчи

Идеи Леонардо да Винчи, жившего в 1452-1519 годах, опережали его время. На рукописях изобретателя можно видеть странные летательные аппараты и разнообразные машины, которые, возможно, никто никогда не воспроизводил.

На одном из своих рисунков гений эпохи Возрождения оставил эскиз летательного аппарата необычной формы не только для той эпохи, но и даже для современного времени. Он приводится в движение воздушным винтом, чем-то напоминающим штопор.

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Оно летает?

Лишь спустя пять веков стало понятно, что Леонардо нарисовал прообраз современных вертолетов. Проверить его расчеты и создать на их основе действующий летательный аппарат взялась команда инженеров Университета Мэриленда.

Наибольшего успеха достиг один из участников команды Остин Прет, создавший квадрокоптер-беспилотник с несущими винтами на основе чертежа да Винчи.

Он получил название Crimson Spin и уже совершил несколько коротких полетов.

Прет представил действующий экземпляр на прошлой неделе участникам ежегодной конференции Transformative Vertical Flight 2022 в Сан-Хосе.

Пока технические возможности Crimson Spin весьма скромны, но в перспективе, используя данную технологию, можно создать полноценный одноместный самолет.

Демонстрация рабочего экземпляра аппарата по чертежам да Винчи: видео

Стоит отметить, что Crimson Spin не является полной копией с рисунка да Винчи. У прославленного изобретателя аппарат имел лишь один большой винт, тогда как современный экземпляр имеет их четыре – как у знакомых нам дронов. Члены команды разработчиков признаются, что сначала не верили в этот замысел и были весьма удивлены, когда компьютерные симуляции и напечатанные на 3D-принтере прототипы винтов показали эффективность.

Crimson Spin, изготовленный на основе чертежей Леонардо да Винчи / Фото Остин Прет / Университет Мэриленда

У самого же Леонардо да Винчи не было шансов воплотить идею в жизнь – в 15-м веке не было необходимых для этого ресурсов. Остин Прет изготовил аппарат, используя алюминий, пластик, электродвигатели, компьютерные системы управления, а проектировал машину с помощью CAD-системы (система автоматизированного проектирования и расчета).