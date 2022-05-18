Американский генерал спутал игру с реальностью и выдал компьютерную графику за войну в Украине

Генерал США в отставке стал жертвой фейка, поверив, что видеоролик по компьютерной игре является одним из случаев вторжения российской авиации на территорию Украины. Комментаторы его быстро исправили.

Барри Маккаффри ранее занимал пост директора Управления национальной политики по контролю над наркотиками при администрации Билла Клинтона. Теперь он регулярно выступает на телевидении как эксперт по военным вопросам.

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Что произошло

Генерал США в отставке поделился в твиттере видеозаписью, на которой, по его словам, российский самолет был сбит противоракетной обороной Украины.

Российский самолет попадает под удар украинской противоракетной обороны. Россияне теряют большое количество штурмовиков. Противовоздушная оборона Украины становится грозной,

– написал он в уже удалённом твите.



Скриншот удаленного твита остался в проиндексированных архивах интернета / Скриншот 24 канала

Как пишет источник, этот инцидент показывает, как быстро фейки могут распространяться в интернете, если не проверять информацию. Пользователи твиттера поспешили указать на ошибку. Они начали массово писать, что это видеоигра "Arma 3" и что ролик следует удалить, поскольку из-за этого "авторитет падает быстрее, чем российские танки".

Это видеоигра, генерал. Очень реалистично, но это хороший урок для проверки источников/материалов перед публикацией в интернете,

– сказал один из пользователей.

Видео, загруженное в TikTok, показывает несколько созданных компьютером истребителей, пораженных ракетами ПВО. Кадры были записаны в видеоигре "Arma 3", популярном военно-тактическом шутере 2013 года.

Мы видим два самолета, в один из которых в самом начале попадает ракета.

Он загорается и потом падает, оставляя в небе след из черного дыма.

Второй истребитель сначала избегает ракеты, выпустив "тепловые ловушки" – разлетающиеся во все стороны специальные огни, создающие для ракет, наводимых на тепловой след, большое количество обманных целей.

Однако уже следующий выстрел попадает в цель и подбивает самолет.

Стоит отметить, что компьютерная графика в ролике очень заметна на текстурах горной породы и следах дыма. Вероятно, Барри Маккаффри не играет в компьютерные игры.