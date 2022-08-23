Ударная лазерная система HELIOS имеет мощность более 60 киловатт. Пока она развернута только на одном из кораблей в виде тестовой установки, однако уже способна участвовать в корабельных операциях.

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Что известно о HELIOS

Как отмечает источник, установка может изменять свою мощность в зависимости от обстановки.

Боевой лазер предназначен, например, для сбивания летящих к кораблю дронов и одновременно может поражать несколько целей.

В компании утверждают, что цена каждого выстрела не превышает 1 доллар (конечно, без учета цены самого оборудования). Преимуществом лазерного оружия является то, что для него не нужны дорогостоящие снаряды, которые могут закончиться. В этом случае система способна производить неограниченное количество выстрелов, пока к ней подается питание.



Компьютерный рендер установки HELIOS / Фото Lockheed Martin

Система HELIOS ослепляет оптические датчики боевой техники противника. Одновременно этот же сгенерированный луч собирает разведывательную информацию о целях, что делает систему важным звеном многоуровневой защиты.

В настоящее время в компании не сообщают, будут ли такие установки работать на наземном или воздушном транспорте и будут ли они устанавливаться на земле – например, для защиты военных баз или других важных объектов, которым могут угрожать налеты дронов.