Американские зомби: как грибок заставляет чужой организм служить себе

Каждые 13 или 17 лет в США происходит чудесное зрелище буйства жизни – из-под земли вылезают миллионы цикад, чтобы дать потомство и умереть за несколько недель. Да еще на земле их ждет опасность, которая превратит их в зомби.

Опасность для насекомых – это не птицы или звери. Это грибок Massospora cicadina, споры которого находятся в почве 17 лет, как и цикады. Споры гриба попадают на насекомых, которые только что выбрались из-под земли, постепенно убивая их. Но пока цикада еще жива, она успевает распространить смертоносный грибок среди других насекомых.

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Цикады, пораженные грибком Massospora cicadina / Фото Reddit

Как грибок превращает цикад в зомби

Massospora cicadina находится в почве 17 лет, ожидая той поры, когда начнется выход на поверхность цикад. Грибок поражает нимф насекомых, а затем исчезает из поля зрения на срок от 7 до 10 дней.

Кто такие нимфы? Нимфы – это промежуточная стадия развития насекомых с неполным превращением. Всего существует три стадии развития: яйцо, нимфа (неполовозрелое насекомое) и имаго (половозрелое насекомое).

Зараженная нимфа скоро превращается во взрослое насекомое. Грибок распространяется по организму. В результате этого у самцов отпадает нижняя часть животика вместе с гениталиями, обнажая белый грибковый нарост, который состоит из споров грибов. Споры распыляются во время полета насекомого и при попытке заняться спариванием.

Катинон, который выделяет грибок, как считают ученые, превращает самцов в автоматы для спаривания. Однако из-за отсутствующих гениталий они не спариваются, а заражают самок грибком. Кроме того, грибок "заставляет" инфицированных самцов реагировать на призывы к спариванию от других самцов, инфицируя их.

В конечном результате инфицированное насекомое, распространив споры грибка, умирает.

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Цикады с отпавшими задними частями / Фото Scientific American

Представляет ли грибок Massospora cicadina опасность для людей

Нет, для человека грибок безопасен. Паразитирует он исключительно на цикадах. Алкалоид катинон, который он выделяет, для человека тоже не страшен, ведь в одной цикаде его содержание мизерное.

Не нужно переживать и за здоровье домашних любимцев. Ведь инфицированными будут всего около 5% цикад. И животному нужно будет постараться, чтобы съесть именно их и в достаточном для отравления количестве.