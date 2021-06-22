Американские военные взорвали 18-тонную подводную бомбу: видео

Американцы взорвали 18-тонную подводную бомбу рядом с авианосцем, чтобы проверить его на прочность. Мощность взрыва была равна землетрясения силой 3,9 балла.
Эксперимент с 18-тонной бомбой является частью испытаний нового авианосца "Джеральд Р.Форд", который вошел в состав флота в 2017 году. Боевой корабль успешно прошел "полную ударную проверку", которая должна имитировать реальные боевые условия.
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Результаты
Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера.
Смотрите запись испытаний: видео
Такие рукотворные "землетрясения" – обычное дело для этой местности, так как американские ВМС регулярно проводят здесь подобные испытания своих кораблей. Тот же авианосец "Джеральд Р. Форд" уже испытывали подобным образом в 2016 году.
Что известно про авианосец "Джеральд Р. Форд":
- Это первый корабль из новой серии, которая пришла на замену авианосцам типа "Нимиц".
- Его длина составляет 337 метров, а водоизмещение – почти 98 500 тонн.
- Корабль может нести на борту до 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.
- Разработка и строительство обошлись в 17,5 миллиарда долларов – таким образом, это самый дорогой боевой корабль в мире.