Эксперимент с 18-тонной бомбой является частью испытаний нового авианосца "Джеральд Р.Форд", который вошел в состав флота в 2017 году. Боевой корабль успешно прошел "полную ударную проверку", которая должна имитировать реальные боевые условия.

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Результаты

Из-за взрыва сейсмическая станция на побережье Флориды в 160 километрах от места испытаний зафиксировала колебания силой 3,9 балла по шкале Рихтера.

Смотрите запись испытаний: видео

Такие рукотворные "землетрясения" – обычное дело для этой местности, так как американские ВМС регулярно проводят здесь подобные испытания своих кораблей. Тот же авианосец "Джеральд Р. Форд" уже испытывали подобным образом в 2016 году.

Что известно про авианосец "Джеральд Р. Форд":