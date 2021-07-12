Ракету ARRW с 2018 года разрабатывает компания Lockheed Martin. В феврале прошлого года она защитила проект боеприпаса.

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О технических характеристиках ракеты пока известно немного:

у нее будет твердотопливный двигатель;

и отделяемый гиперзвуковой боевой блок;

последний будет выполнен из ядерной или фугасной боевой части в зависимости от версии.

Первые боевые испытания

В апреле военные попытались запустить ARRW, но в указанное время она не стартовала и так и осталась висеть на пилоне под крылом бомбардировщика В-52. Почему так получилось, ВВС США не рассказали.

Военные планируют снова попробовать запустить ARRW в июле. Данные международного навигационного предупреждения для моряков указывают на то, что это может произойти в субботу.



Ориентировочный вид ракеты AGM-183A ARRW / Фото Lockheed Martin

Успешные испытания гиперзвуковой ракеты

Авиабаза "Эглин" 7 июня объявила, что 780-я испытательная эскадрилья впервые подорвала боеголовку гиперзвуковой аэробаллистической ракеты. Тест прошел успешно, и военные получили данные о поражающем действии боеприпаса.

Никаких деталей испытательного запуска боеголовки нет, однако, обычно такие испытания позволяют собрать информацию о силе взрыва и дальности разлета осколков.