Прототип электрического пикапа для осуществления разведывательных миссий будет готов уже в следующем году, сообщили представители GM Defense. В конкурсе на создание такого транспортного средства для американского военного ведомства будут участвовать до десяти компаний, по крайней мере, на этапе разработки технических задач.

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Позже будут отобраны два участника для создания реальных ходовых прототипов, и оба варианта пройдут испытания. До середины десятилетия заказчик определится с выбором подходящей версии для постановки на вооружение.

GM Defense уже удалось получить контракт министерства обороны США на производство легкого пехотного транспорта с двигателем внутреннего сгорания, построенного на основе агрегатов Chevrolet Colorado ZR2.

Авто на базе Chevrolet Colorado ZR2 / Фото GM Defense

Переход армии США на электрический транспорт произойдет не скоро

Замминистру обороны США Кэтлин Хикс представители GM Defense на своей базе также продемонстрировали прототип электромобиля на узлах и агрегатах Chevrolet Bolt.

Чиновница заявила, что основным сдерживающим фактором перевода тактической военной техники на электротяге пока является слабое развитие зарядной инфраструктуры, но ведомство готово двигаться в этом направлении хотя бы в сфере создания вспомогательных транспортных средств, передвигающихся на электротяге. Тем более, что сам по себе низкий уровень шума для разведывательной техники на электротяге уже определенное преимущество.

Что известно о Hummer EV для военных

О технических характеристиках будущего военного электромобиля пока известно не так много. От гражданской версии пикапа Hummer EV он возьмет раму, электродвигатели и тяговую батарею семейства Ultium.

Точно можно сказать одно – внешность армейской версии будет определенно отличаться от гражданской, об этом рассказали представители GM Defense.