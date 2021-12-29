Американские военные опробовали прототип системы передачи солнечной энергии с орбиты на Землю
Источник:PV Magazine
Специалисты Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и военно-промышленной компании Northrop Grumman провели первую демонстрацию ключевого оборудования для получения энергии в промышленных масштабах на орбите Земли.
Панели с инновационными компонентами успешно превратили солнечную энергию в радиочастоты и передали их в приемное устройство, которое может быть расположено в любой точке Земли. Система позволит получать энергию с орбиты в условиях чрезвычайных ситуаций или в отдаленных военных базах.
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Что известно о системе получения энергии с орбиты
В 2018 году AFRL заключила с Northrop Grumman контракт стоимостью 100 миллионов долларов на разработку ключевых компонентов прототипа космической энергосистемы. Инженеры компании приступили к созданию панелей, которые должны стать основными элементами системы масштабной программы Arachne. Ее цель – обеспечить бесперебойное представление электроэнергии военным базам, расположенным в отдаленных регионах.
Для этого солнечные панели на орбите будут преобразовывать энергию Солнца в радиочастоты и передавать на наземные станции. Там ее будут улавливать и преобразовывать в электричество специальные выпрямляющие антенны, или ректены. Солнечные панели-сэндвичи являются ключевым компонентом этой технологии, поскольку снимают потребность в тяжелых внешних аккумуляторах.
Сами панели состоят из фотоэлементов, которые поглощают солнечную энергию, радиочастотных плиток, излучающих пучки радиоэнергии, а также электроники для преобразования солнечной энергии в радиочастоты.
Успешная конверсия солнечного света в радиочастотную энергию в легкой и масштабируемой архитектуре – значительный шаг вперед в разработке технологических элементов программы Arachne. Мы помогаем создать инновации, которые помогут обеспечить стратегическое преимущество нашим военным силам по всему миру,
– заявил Джей Патель, вице-президент Northrop Grumman.
Начало работ на орбите по программе Arachne запланировано на 2025 год.
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Куда же без китайского аналога
Свою систему выработки солнечной энергии на орбите намерен разработать и Китай. По словам главного конструктора системы, для этого требуется до сотни запусков сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9". Площадь предполагаемой станции – около одного квадратного километра. Полученная энергия будет передаваться на Землю с помощью микроволн или лазеров.