Как удалось синтезировать сложный катализатор

Предыдущий состав катализатора был получен с помощью специальной компьютерной программы. У исследователей даже не было уверенности, что синтез из предложенных программой пяти металлов и одного халькогенида можно осуществить на практике.

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И все же, это удалось сделать. Сплав из молибдена, вольфрама, ванадия, ниобия и тантала вместе с серой в качестве халькогенида, формулу которого открыли исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, синтезировали химики из Университета Иллинойса.

Чем особенный полученный катализатор и почему это важное открытие

Полученный сплав относится к так называемым дихалькогенидам переходных металлов (TMDC). Это тончайшие слои материала толщиной в единицы атомов. Как халькоген к материалу была добавлена сера. Поскольку для катализаторов важна площадь поверхности материала – чем больше, тем лучше, то монослои являются идеальным решением. В них нет ничего лишнего.

Проведенные в лаборатории эксперименты показали, что сложный катализатор с высокой скоростью превращает диоксид углерода в монооксид углерода, который является газом и его можно использовать как топливо.

Интересно. Доклад ученых об открытии и подробное описание можно посмотреть на сайте Advanced Materials.