В 2018 году судебным решением Илону Маску было запрещено публично обсуждать некоторые темы без одобрения адвокатов. Регуляторы утверждают, что Маск с тех пор нарушил эти требования как минимум дважды.
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Противоречивый Илон Маск
Переписка между чиновниками комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и представителями Tesla, которая попала в руки журналистов The Wall Street Journal, позволяет сделать вывод, что регуляторы дважды с момента вступления решения суда в силу демонстрировали недовольство высказываниями Илона Маска в соцсети Twitter, которые затрагивали чувствительные для фондового рынка темы.
В 2018 году Маск лично оплатил 20 миллионов долларов штрафа. Столько же внесла в бюджет США компания Tesla. С тех пор им запрещается публично высказываться без предварительного согласования с адвокатами компании на темы, имеющие отношение к объемам производства, новым направлениям деятельности и финансового состояния возглавляемых им компаний.
На замечание представители Tesla тогда ответили комментарием, согласно которому подобное высказывание Маска не требовало предварительного согласования, поскольку носило форму пожелания.
В мае 2020 года Маск допустил высказывания по поводу чрезмерно высокого курса акций Tesla, и это снова вызвало недовольство представителей SEC. Адвокаты компании тогда ответили регуляторам, что данный комментарий высказывал частное мнение Маска, а потому не требовал предварительного согласования.
В итоге SEC рекомендовала Tesla усилить контроль над распространением информации, которая способна нанести вред акционерам.