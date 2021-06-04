В 2018 году судебным решением Илону Маску было запрещено публично обсуждать некоторые темы без одобрения адвокатов. Регуляторы утверждают, что Маск с тех пор нарушил эти требования как минимум дважды.

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Противоречивый Илон Маск

Переписка между чиновниками комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и представителями Tesla, которая попала в руки журналистов The Wall Street Journal, позволяет сделать вывод, что регуляторы дважды с момента вступления решения суда в силу демонстрировали недовольство высказываниями Илона Маска в соцсети Twitter, которые затрагивали чувствительные для фондового рынка темы.

В 2018 году Маск лично оплатил 20 миллионов долларов штрафа. Столько же внесла в бюджет США компания Tesla. С тех пор им запрещается публично высказываться без предварительного согласования с адвокатами компании на темы, имеющие отношение к объемам производства, новым направлениям деятельности и финансового состояния возглавляемых им компаний.

SEC утверждает, что Маск нарушил этот запрет дважды. В июле 2019 года он высказался по поводу объемов производства солнечных панелей, которые будут достигнуты до конца года.

На замечание представители Tesla тогда ответили комментарием, согласно которому подобное высказывание Маска не требовало предварительного согласования, поскольку носило форму пожелания.

В мае 2020 года Маск допустил высказывания по поводу чрезмерно высокого курса акций Tesla, и это снова вызвало недовольство представителей SEC. Адвокаты компании тогда ответили регуляторам, что данный комментарий высказывал частное мнение Маска, а потому не требовал предварительного согласования.

В итоге SEC рекомендовала Tesla усилить контроль над распространением информации, которая способна нанести вред акционерам.