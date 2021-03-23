Система помощи водителю Autopilot, реализованная в электромобилях Tesla, вызвала вопросы у федеральных регулирующих органов. Национальное управление безопасности движения министерства транспорта США (NHTSA) подтвердило факт проведения расследования 23 несчастных случаев с участием автомобилей Tesla, водители которых использовали или могли использовать режим Autopilot.

В одном из ДТП, которое произошло в марте, автомобиль Tesla Model Y врезался в полицейскую машину, стоявшую на правой полосе шоссе с включенными аварийными огнями. Известно, что водитель автомобиля, который получил серьезные ранения, использовал режим "Автопилот", несмотря на то, что в Tesla предупреждают водителей, что они должны быть готовы в любой момент перенять управление на себя.

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Сначала нам нужно увидеть результаты расследований, но эти инциденты являются последними примерами, демонстрирующими низкую способность авто Tesla выявлять и предупреждать столкновения с автомобилем, который остановился на шоссе,

– сообщил Джейсон Левин, исполнительный директор Центра автомобильной безопасности.

Не лучшее время для Tesla

Новое расследование проходит в критический момент для Tesla, ведь после достижения рекордного максимума этого года цена ее акций упала на 20% на фоне потери компанией доли рынка. Недавно поступили в продажу Ford Motor Mustang Mach E и Volkswagen ID.4, которые считаются серьезными конкурентами модели Model Y.

Результаты расследования важны не только для Tesla, но и для других технологических и автомобильных компаний, разрабатывающих системы автономного вождения. В то время как Илон Маск неоднократно заявлял, что широкое использование автономных автомобилей уже не за горами, такие компании, как Ford, General Motors и Waymo (подразделение Alphabet, материнской компании Google) считают, что этот момент может наступить спустя годы или даже десятилетия.

Стоит также добавить, что ранее Илон Маск отмечал, что проблемой широкого применения полностью автономных автомобилей является недостаточное количество данных. Как только Tesla предоставит регуляторам достаточно данных, которые будут свидетельствовать о существенно меньшем количестве аварий под управлением автопилота по сравнению с водителями, контролирующие органы смогут разрешить полноценное использование автономных автомобилей. Маск сообщал, что это произойдет тогда, когда автопилот наездит около миллиарда километров по дорогам США.