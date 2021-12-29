Американские мессенджеры внедряют бэкдоры по требованию правительства США, – Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале раскритиковал продукты конкурентов. Вероятно, причиной тому послужило недавнее заявление гендиректора Signal о ненадежности шифрования в Telegram.

Причину нападений на свой мессенджер Дуров видит в быстром росте платформы. Мол, аудитория Telegram растет быстрее, чем у конкурентов.

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О чем говорил Дуров

Ранее общественная организация Property of the People, в соответствии с законом о свободе информации США получила и опубликовала отчет ФБР в котором содержится информация о категориях данных, которые мессенджеры предоставляют спецслужбам.

В общем перечислены 9 платформ, это: Signal, Telegram, Viber, iMessage, Whatsapp, Line, Threema, Weechat и Wickr.

Из документов стало известно, что, несмотря на неоднократное подчеркивание высокого уровня безопасности мессенджеров Facebook и Apple, спецслужбы США способны легко получать информацию о переписке буквально в "режиме реального времени"

Telegram же не делится с правоохранительными органами метаданными пользователей, если дело не касается терроризма.

Как отмечает Дуров, отчет подтверждает, что Telegram – одно из немногих приложений для обмена сообщениями, которое не пренебрегает доверием своих пользователей.

Я не удивлен. Большинство других приложений не могут гарантировать конфиденциальность своим пользователям, даже если бы захотели. Поскольку их разработчики проживают в США, они вынуждены тайно внедрять бэкдоры в свои приложения по приказу правительства США. Если разработчик публично расскажет об этом, то может попасть в тюрьму за нарушение правила кляпа,

– отметил Дуров.

, о котором говорит Дуров – это фактически приказ о неразглашении. Как правило, это юридическое постановление суда или правительства, которое ограничивает распространение информации третьим лицам. Также использование этого термина включает и коммерческую тайну компании, защиту целостности полицейских или военных операций, а также защиту конфиденциальности жертв или несовершеннолетних. На английском звучит как "Gag order".

По мнению Дурова на протяжении многих лет Агентство национальной безопасности (АНБ) следит за тем, чтобы международные стандарты шифрования соответствовали тому, что может быть расшифровано АНБ. А все остальные подходы к шифрованию обозначались как "не соответствующие стандарту". Через своих доверенных лиц в индустрии шифрования АНБ навязало несовершенные стандарты шифрования остальному миру, предостерегая всех остальных от "разработки своего шифрование". Поэтому такие сервисы как WhatsApp, страдают от бэкдоров, которые правительства (и кто угодно другой) могут использовать для взлома смартфонов и получения личных данных людей.

Я слышал, что наши американские конкуренты расстроены тем фактом, что не могут сравниться с Telegram по темпам роста, несмотря на значительные инвестиции в маркетинг (то, во что сам Telegram никогда не вкладывался). Но для того, чтобы сравниться с нашим ростом, они должны сначала убедиться, что их действия соответствуют их маркетинговым заявлениям. А до тех пор утечки данных и проблемы с безопасностью в их приложениях, к сожалению, останутся неизбежными,

– подытожил Дуров.