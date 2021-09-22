Как выяснили исследователи, использование автопилота приводит к невнимательности водителей. Они занимаются всем, чем угодно, теряя бдительность.

Интересно Tesla Model 3 на автопилоте врезалась в патрульное авто

Что известно

Основной целью работы был сбор данных о визуальном поведении водителей, ведь до сих пор такой информации не собирали в достаточных для анализа количествах. Соответственно сделать выводы о влиянии автопилота на безопасность было невозможно.

В данном случае изучали направление и продолжительность взгляда водителей.

Выяснилось, что с включенным автопилотом водители смотрели куда угодно, но не на дорогу.

Команда также обнаружила, что частота отвлечения от дороги на действия, связанные с вождением, при использовании автопилота была меньше, чем при вождении вручную.

Чаще всего и дольше всего водители переводят взгляд вниз или на центральную консоль. В 22 процентах случаев это продолжается более 2 секунд.

Таким образом в МТИ сделали вывод, что модель поведения меняется с использованием автопилота и без него. При включении автопилота водители меньше смотрели на дорогу и уделяли больше внимания областям, не связанным с вождением.

Применить эти результаты можно и к любой другой системе автономного вождения, ведь потеря внимательности никак не зависит от конкретного производителя. Неясно, повлияют ли как-то эти результаты на внедрение автопилота. Компания Tesla делает определенные шаги для большего привлечения водителя в процесс вождения. Так, при включенном автопилоте компьютер периодически просит водителя осуществить какое-то действие, чтобы подтвердить наличие и внимательность. Однако вряд ли этого достаточно в данном случае. Компания также недавно объявила, что будет позволять использование автопилота тем водителям, которые докажут свои умения и ответственность.

Напомним, вчера мы писали об аварии с участием Tesla Model 3. Автомобиль на автопилоте въехал в дерево и загорелся. Двое пассажиров погибли. Полиция сейчас проводит расследование.