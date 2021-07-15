Инженеры создали одежду, устойчивую к укусам комаров
Источник:Insects
Американские специалисты создали "антикомариную" одежду из текстильного материала. Он не содержит инсектицидов и убережет от укусов комаров, которые переносят ряд опасных заболеваний.
Исследователи из Университета Северной Каролины создали и протестировали одежду, защищающую от укусов комаров Aedes aegypti. Для этого они использовали вычислительную модель собственной разработки, которая предотвратила 100% укусов. Этого удалось достичь благодаря точным данным о размерах головы и хоботка Aedes aegypti.
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Как удалось создать "антикомариную" одежду
На основе этой информации ученые вычислили размер пор между волокнами и толщину нитей, а затем создали соответствующую ткань. Чтобы проверить точность своей модели, они провели эксперимент, наполнив резервуар кровью и накрыв его материалом, описанным моделью. Потом комаров выпустили, а после этого посчитали, сколько из них сумели напиться крови.
Кстати, видов ткани получилось несколько.
- Одна из них, например, была очень тонкой, меньше одного миллиметра. Однако состояла из очень плотных волокон, сквозь которые насекомые просто не могли просунуть хоботок.
- Второй материал имел поры среднего размера – такие, чтобы комар не мог просунуть сквозь них голову.
- А третий был с большими порами, но довольно плотным, поэтому насекомые все равно не могли добраться до кожи.
В эксперименте участвовали и добровольцы: они носили одежду из разных видов ткани, через которую комары действительно не смогли добраться до тела. Кроме этого, ученые сравнили эффект своей разработки с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что их ткань лучше справляется с укусами – на все 100%.
Авторы исследования готовятся запатентовать свою разработку
Из-за сходства Aedes aegypti с другими видами комаров исследователи считают, что ткань будет эффективна и против них. Поэтому авторы исследования уже создали нижнее белье, рубашки с длинным рукавом и другую одежду на основе этой ткани и планируют запатентовать разработку. По их мнению, она будет полезна как для военных, так и для обычных людей.