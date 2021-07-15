Исследователи из Университета Северной Каролины создали и протестировали одежду, защищающую от укусов комаров Aedes aegypti. Для этого они использовали вычислительную модель собственной разработки, которая предотвратила 100% укусов. Этого удалось достичь благодаря точным данным о размерах головы и хоботка Aedes aegypti.

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Как удалось создать "антикомариную" одежду

На основе этой информации ученые вычислили размер пор между волокнами и толщину нитей, а затем создали соответствующую ткань. Чтобы проверить точность своей модели, они провели эксперимент, наполнив резервуар кровью и накрыв его материалом, описанным моделью. Потом комаров выпустили, а после этого посчитали, сколько из них сумели напиться крови.

Кстати, видов ткани получилось несколько.

Одна из них, например, была очень тонкой, меньше одного миллиметра. Однако состояла из очень плотных волокон, сквозь которые насекомые просто не могли просунуть хоботок.

Второй материал имел поры среднего размера – такие, чтобы комар не мог просунуть сквозь них голову.

А третий был с большими порами, но довольно плотным, поэтому насекомые все равно не могли добраться до кожи.

В эксперименте участвовали и добровольцы: они носили одежду из разных видов ткани, через которую комары действительно не смогли добраться до тела. Кроме этого, ученые сравнили эффект своей разработки с одеждой, обработанной инсектицидами, и выяснили, что их ткань лучше справляется с укусами – на все 100%.

Авторы исследования готовятся запатентовать свою разработку

Из-за сходства Aedes aegypti с другими видами комаров исследователи считают, что ткань будет эффективна и против них. Поэтому авторы исследования уже создали нижнее белье, рубашки с длинным рукавом и другую одежду на основе этой ткани и планируют запатентовать разработку. По их мнению, она будет полезна как для военных, так и для обычных людей.