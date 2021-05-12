История с утечкой на МКС
Не один экипаж станции пытался локализовать утечку уже более полугода. 20 августа 2020 года NASA и Роскосмос сообщили, что на МКС обнаружена небольшая утечка воздуха. Руководство Роскосмоса несколько раз подчеркивало, что эта утечка не представляет опасности для экипажа и функционирования МКС.
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Кстати, сначала россияне (как у них это принято) утверждали, что утечка может быть в американском сегменте МКС, однако впоследствии оказалось что источник утечки находится где-то в российском модуле "Звезда". Как стало известно позже, источник утечки был не один, а несколько.
В начале этого года россияне отправили на станцию набор специальных инструментов, которые должны были помочь выявить и залатать места утечки, однако это не помогло полностью решить проблему. Хотя несколько истоков удалось устранить.
Астронавты помогут ликвидировать утечки на МКС
Источник: РИА Новости
NASA планирует доставить на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций). Предполагается, что они будут отправлены на орбитальную станцию на (батуте) корабле SpaceX Dragon, запуск которого намечен на начало июня этого года. Эти приборы будут размещены в промежуточной камере модуля "Звезда" для поиска причин утечки воздуха.