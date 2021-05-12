История с утечкой на МКС

Не один экипаж станции пытался локализовать утечку уже более полугода. 20 августа 2020 года NASA и Роскосмос сообщили, что на МКС обнаружена небольшая утечка воздуха. Руководство Роскосмоса несколько раз подчеркивало, что эта утечка не представляет опасности для экипажа и функционирования МКС.

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Кстати, сначала россияне (как у них это принято) утверждали, что утечка может быть в американском сегменте МКС, однако впоследствии оказалось что источник утечки находится где-то в российском модуле "Звезда". Как стало известно позже, источник утечки был не один, а несколько.

В начале этого года россияне отправили на станцию ​​набор специальных инструментов, которые должны были помочь выявить и залатать места утечки, однако это не помогло полностью решить проблему. Хотя несколько истоков удалось устранить.

Астронавты помогут ликвидировать утечки на МКС

Источник: РИА Новости

NASA планирует доставить на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций). Предполагается, что они будут отправлены на орбитальную станцию ​​на (батуте) корабле SpaceX Dragon, запуск которого намечен на начало июня этого года. Эти приборы будут размещены в промежуточной камере модуля "Звезда" для поиска причин утечки воздуха.