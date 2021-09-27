Американская школьница испортила тысячи научных исследований своим видео в TikTok

Сара Фрэнк, школьница из США, в июле 2021 года опубликовала видео на своем канале в TikTok. В нем она предлагала новый метод заработка. Однако ролик привел к непредсказуемым результатам.

Ресурс Prolific.co используют ученые для проведения различных опросов и исследований, связанных с поведением человека. Разнообразие аудитории сайта позволяет получать объективные выводы.

Интересно Microsoft хочет уменьшить размер Windows 11 компания удалит с нее все лишнее

Что произошло

Все испортило 56-секундное видео, которое посмотрели более 4 миллионов человек.

В нем Сара Фрэнк рассказывает о Prolific как об источнике дополнительного заработка – за прохождение опросов пользователь получает вознаграждение.

После этого на сервис хлынуло огромное количество новых пользователей. Большинство из них – девушки примерно одного возраста.

Из-за этого результаты исказились, потеряв свое разнообразие. Тысячи исследований пришлось признать нерепрезентативными.

В некоторых опросах наблюдался значительный гендерный дисбаланс – 85 процентов опрошенных были женщинами.

Всего пострадали около 4600 исследований – это треть всех проектов на Prolific. Все они были прекращены.

Платформа уже возместила ущерб исследователям и создала специальную группу, которая будет отслеживать подобные ситуации и балансировать аудиторию.

Автор ролика заявила The Verge, что не ожидала такой реакции.

Мне точно не приходило в голову, что видео взорвется. Я просто опубликовала его для своих друзей и подписчиков, а не для того, чтобы оно распространилось. Я думаю, что оно стало популярным, потому что сайт действительно такой классный, и людям нравятся эффективные способы заработать деньги,

– говорит Сара Фрэнк

Это видео стало самым популярным на ее канале. Вместе с тем она получила и порцию недовольства как от ученых, так и от пользователей, которые зарабатывали деньги на опросах на Prolific.