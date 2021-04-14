На этот раз с доставкой лунохода им будет помогать американская ракета. Для доставки арабского лунохода компания iSpace спроектировала посадочный модуль весом 240 кг, высотой 2,3 м и шириной 2,6 м.

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Сбором модуля будет заниматься компания ArianeGroup, которая также предоставит свою двигательную установку. Затем модуль отвезут в США, откуда ее на орбиту Земли выведет ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Путь на орбиту Луны модуль преодолеет самостоятельно, после чего совершит посадку и спустит луноход.

В ходе миссии также планируется испытать новую твердотельную батарею компании NGK Spark Plug. Аккумулятор специально созданный для работы в условиях экстремальной среды на нашем спутнике и должен будет подтвердить заявленные характеристики.

Захват Луны

В ближайшие годы на Луне будет тесно. Кроме подготовки пилотируемых миссий NASA по программе "Артемида", Луну собираются осваивать много частных компаний. В NASA также поддерживают программу Commercial Lunar Payload Services по доступу частного бизнеса к исследованию Луны. Главными направлениями этой программы станет поиск воды и других ресурсов, которые помогли бы в создании устойчивого присутствия человека на Луне.