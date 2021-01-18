Американская некоммерческая организация "Коалиция за Безопасный Интернет" обратилась к Apple с требованием удалить Telegram из App Store. Ее представители утверждают, что через мессенджер распространяются публикации расистского и неонацистского содержания.

Марк Гинзберг, бывший посол США в Марокко, который возглавляет коалицию, заявляет, что Telegram "выделяется как распространитель ненавистнических высказываний". Он также утверждает, что в мессенджере распространяется антисемитский контент, который подвергает опасности его, как еврея, а владение iPhone дает ему право подать в суд на компанию Apple и требовать запрета приложений, которые подстрекают к насилию. Об этом пишет The Washington Post.

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Что происходит

Адвокат организации Кейт Альтман заявила, что коалиция готовит аналогичный иск и против Google. Telegram и Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

Издание пишет, что истец может столкнуться с непреодолимыми препятствиями. Дело в том, что возможности Apple в обслуживании клиентов велики, что дает компании свободу по размещению приложений в магазине. Кроме того, от сервисов, аналогичных Telegram, не требуют удаления нежелательного контента – они обязаны только рассматривать жалобы пользователей на оскорбительный смысл.

Например, в 2019 году The Washington Post написала о наличии сексуального, расистского и другого нежелательного контента в мессенджерах для детей. Apple тогда отказалась блокировать их, под предлогом, что те используют определенную модерацию контента и другие меры безопасности.

Это не первая жалоба Гинзберга на Telegram. В июле 2020 года он написал письмо гендиректору Apple Тиму Куку, в котором призвал выступить против национализма и антисемитизма в Telegram. По его словам, Кук не ответил.

Напомним, популярность Telegram резко возросла в середине января. Мнения экспертов о причинах роста расходятся. Некоторые связали это с изменениями Политики конфиденциальности WhatsApp, а другие – с всплеском цензуры в США, вызванным протестами из-за выборов.