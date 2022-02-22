Американская компания запустит один спутник, чтобы пристыковаться к другому

На околоземных орбитах находится множество спутников. И эти спутники – это дорогое удовольствие. Поэтому дешевле попытаться продлить их срок службы, чем запускать новые.

Раньше одни спутники могли отбуксировать другие, нерабочие аппараты, на "орбиту захоронения". Также аппараты компании Northrop Grumman под названием MEV (Mission Extension Vehicle) имели возможность пристыковаться на геостационарной орбите к спутникам, у которых закончилось топливо, чтобы продлить срок их эксплуатации. Компания SpaceLogistics, которая принадлежит Northrop Grumman, усовершенствовала этот метод, предложив MRV и MEP.

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Так будет происходить присоединение MEP благодаря MRV: смотрите видео

Что такое MRV и MEP

Разнообразные спутники, которые расположены на геостационарной орбите, – дорогие и не вечные. Когда их срок службы подходит к концу (проще говоря – у них заканчивается топливо), они самостоятельно движутся на более высокую орбиту, которая называется "орбита захоронения". Им на замену нужно запускать новый аппарат, а это – дорого. Поэтому можно запустить маленький космический аппарат, который пристыкуется к геостационарному спутнику и фактически превратится в двигатель, используя собственный запас топлива для поддержания ориентации и орбиты. Именно так работали аппараты MEV.



Так будет выглядеть MRV / Фото Northrop Grumman

Вероятно, в SpaceLogistics подумали, что это не очень эффективно. Зачем запускать один космический аппарат, который сможет продлить срок эксплуатации всего одного спутника? Не проще ли и дешевле запустить спутник, который увеличит срок действия многих аппаратов на геостационаре? Именно тут "на сцену выходят" MRV и MEP.

MRV (Mission Robotic Vehicle) – это спутник, который оборудован роботизированной рукой. Он будет использовать прочные электрические двигатели для изменения орбиты. Вес аппарата – около 3 тысяч килограммов. Именно MRV будет сближаться со спутниками на геостационарной орбите.

– это спутник, который оборудован роботизированной рукой. Он будет использовать прочные электрические двигатели для изменения орбиты. Вес аппарата – около 3 тысяч килограммов. Именно MRV будет сближаться со спутниками на геостационарной орбите. MEP (Mission Extension Pods) – это своеобразный "реактивный ранец", весом около 400 килограммов. MRV захватит роботизированной рукой MEP, отбуксирует его к нужному спутнику на геостационаре и присоединит к нему. MEP, как и MEV, будет выполнять роль двигателя, который сможет увеличить срок эксплуатации двухтонного аппарата на 6 лет.



Так будет выглядеть MEP / Фото Northrop Grumman

Одним запуском в 2024 году на низкую околоземную орбиту выведут MRV и три MEP.

Сначала MRV захватит один движок и присоединит его к первому спутнику, затем вернется за следующим.

Интересно то, что MRV сможет работать в космосе около 10 лет, а это значит, что последующие запуски ракет-носителей смогут выводить в космос только MEP, да еще и три штуки за раз.

Таким образом SpaceLogistics значительно повысит эффективность миссий по продлению срока эксплуатации спутников, ускорит время их выполнения и, вероятно, сделает их более дешевыми.