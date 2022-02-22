Раньше одни спутники могли отбуксировать другие, нерабочие аппараты, на "орбиту захоронения". Также аппараты компании Northrop Grumman под названием MEV (Mission Extension Vehicle) имели возможность пристыковаться на геостационарной орбите к спутникам, у которых закончилось топливо, чтобы продлить срок их эксплуатации. Компания SpaceLogistics, которая принадлежит Northrop Grumman, усовершенствовала этот метод, предложив MRV и MEP.

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Так будет происходить присоединение MEP благодаря MRV: смотрите видео

Что такое MRV и MEP

Разнообразные спутники, которые расположены на геостационарной орбите, – дорогие и не вечные. Когда их срок службы подходит к концу (проще говоря – у них заканчивается топливо), они самостоятельно движутся на более высокую орбиту, которая называется "орбита захоронения". Им на замену нужно запускать новый аппарат, а это – дорого. Поэтому можно запустить маленький космический аппарат, который пристыкуется к геостационарному спутнику и фактически превратится в двигатель, используя собственный запас топлива для поддержания ориентации и орбиты. Именно так работали аппараты MEV.



Так будет выглядеть MRV / Фото Northrop Grumman

Вероятно, в SpaceLogistics подумали, что это не очень эффективно. Зачем запускать один космический аппарат, который сможет продлить срок эксплуатации всего одного спутника? Не проще ли и дешевле запустить спутник, который увеличит срок действия многих аппаратов на геостационаре? Именно тут "на сцену выходят" MRV и MEP.

MRV (Mission Robotic Vehicle) – это спутник, который оборудован роботизированной рукой. Он будет использовать прочные электрические двигатели для изменения орбиты. Вес аппарата – около 3 тысяч килограммов. Именно MRV будет сближаться со спутниками на геостационарной орбите.

– это спутник, который оборудован роботизированной рукой. Он будет использовать прочные электрические двигатели для изменения орбиты. Вес аппарата – около 3 тысяч килограммов. Именно MRV будет сближаться со спутниками на геостационарной орбите. MEP (Mission Extension Pods) – это своеобразный "реактивный ранец", весом около 400 килограммов. MRV захватит роботизированной рукой MEP, отбуксирует его к нужному спутнику на геостационаре и присоединит к нему. MEP, как и MEV, будет выполнять роль двигателя, который сможет увеличить срок эксплуатации двухтонного аппарата на 6 лет.



Так будет выглядеть MEP / Фото Northrop Grumman

Одним запуском в 2024 году на низкую околоземную орбиту выведут MRV и три MEP.

Сначала MRV захватит один движок и присоединит его к первому спутнику, затем вернется за следующим.

Интересно то, что MRV сможет работать в космосе около 10 лет, а это значит, что последующие запуски ракет-носителей смогут выводить в космос только MEP, да еще и три штуки за раз.

Таким образом SpaceLogistics значительно повысит эффективность миссий по продлению срока эксплуатации спутников, ускорит время их выполнения и, вероятно, сделает их более дешевыми.