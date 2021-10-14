Американская компания создала боевой лазер, который планируют установить на самолет

Американский оборонный подрядчик Lockheed Martin планирует оснастить самолет Lockheed AC-130 новой системой вооружения. Это будет не традиционная ракетная установка, а настоящий боевой лазер высокой мощности.

Lockheed AC-130 – тяжелый самолет, который применяют для поддержки сухопутных подразделений США еще с 1968 года. В прошлом вооружение для него устанавливала компания Boeing. Теперь же свое передовое решение разработали в Lockheed Martin.

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Что известно

Система уже полностью готова и может применяться в боевых условиях, рассказал вице-президент компании Рик Кордеро.

и может применяться в боевых условиях, рассказал вице-президент компании Рик Кордеро. Однако прежде чем использовать лазеры, армия США еще проведет собственные испытания, которые запланировали на 2022 год.



Боевой самолет Lockheed AC-130 / Фото U.S. Air Force

По данным источника лазер имеет мощность 60 киловатт.

Технологию собираются применять для наступательных целей, таких как нападение на здания, башни сотовой связи, генераторы и транспортные средства, а также для улучшения защиты от ракет класса "земля-воздух", запускаемых с плеча, о чем рассказали еще в 2016 году, когда лазерную установку тестировали впервые.

Одновременно с этим специалисты в армии США разрабатывают еще одно мощное лазерное оружие, которое стреляет, подобно пулемету, импульсами, способными превращать металл в пар.

Такие самолеты дадут американской армии большое преимущество нам противником. Новое оружие, как утверждают разработчики, может уничтожать цели практически беззвучно и очень быстро.

Об аналогичных разработках других стран пока ничего неизвестно.