Автомобиль получил всего три колеса и предназначен для дорог общего пользования. Однако по желанию он легко превращается в самолет, способный разгоняться до 322 километров в час.

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Что об этом известно

Автомобиль-самолет Switchblade уже получил разрешение на полеты, поэтому сейчас команда разработчиков готовится к испытаниям. К этому моменту Samson Sky шла долгие 14 лет.

Свое название новый вид транспорта получил благодаря тому, что его крылья раскрываются из-под двухместной кабины, когда приходит время летать. Хвост тоже имеет сложную конструкцию и когда не нужен – сворачивается и прячется за задней частью автомобиля.



Автомобиль Switchblade от Samson Sky / Фото Samson Sky

Компания заявляет, что полное превращение машины в самолет занимает менее трех минут.

Switchblade работает на двигателе с жидкостным охлаждением, развивающим мощность 190 лошадиных сил. Будучи трехколесным транспортным средством, он может быть зарегистрирован как мотоцикл во многих странах и способен развивать скорость на земле до 201 километра в час.



Автомобиль Switchblade от Samson Sky / Фото Samson Sky