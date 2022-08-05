Автомобиль получил всего три колеса и предназначен для дорог общего пользования. Однако по желанию он легко превращается в самолет, способный разгоняться до 322 километров в час.
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Что об этом известно
Автомобиль-самолет Switchblade уже получил разрешение на полеты, поэтому сейчас команда разработчиков готовится к испытаниям. К этому моменту Samson Sky шла долгие 14 лет.
Свое название новый вид транспорта получил благодаря тому, что его крылья раскрываются из-под двухместной кабины, когда приходит время летать. Хвост тоже имеет сложную конструкцию и когда не нужен – сворачивается и прячется за задней частью автомобиля.
Автомобиль Switchblade от Samson Sky / Фото Samson Sky
Switchblade работает на двигателе с жидкостным охлаждением, развивающим мощность 190 лошадиных сил. Будучи трехколесным транспортным средством, он может быть зарегистрирован как мотоцикл во многих странах и способен развивать скорость на земле до 201 километра в час.
Автомобиль Switchblade от Samson Sky / Фото Samson Sky
- Машина может пролететь 724 километра на полном топливном баке.
- Для нее нужна взлетно-посадочная полоса длиной 335 метров для взлета и 213 метров для посадки.
- Switchblade легко поместится в обычном гараже, если сложить все выдвижные части.
Примерная стоимость машины – 150 000 долларов США. Неизвестно, когда начнутся продажи, но Switchblade уже забронировали 1670 человек со всего мира.
Автомобиль Switchblade от Samson Sky / Фото Samson Sky