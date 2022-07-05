Устройство называется "Орбитрон", и в случае успеха станет своего рода батарейкой, которая будет производить мегаватты энергии. К 2027 году прототип планируют отправить в космос, о чем заявил глава компании Робин Лэнгтри.

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Детали разработки

В основе "Орбитрона" лежит принцип ионной ловушки: прибор захватывает высокоскоростные ионы, начинающие вращаться вокруг катода на крошечной орбите. Чем меньше орбита, тем выше вероятность слияния легких атомных ядер в более тяжелые – эта реакция сопровождается выделением большого количества энергии. Подобные реакции происходят, например, на Солнце.

Идея относительно проста на словах, но на деле возникает масса проблем. Так, например, для работы требуется очень высокое напряжение. Если инженерам удастся решить все трудности, компактный термоядерный реактор изменит правила игры во многих областях. Такое устройство может стать основным источником энергии будущего.

Пока опытный образец работает при напряжении около 100 киловольт, но разработчики рассчитывают, что в скором времени показатели можно будет увеличить втрое.

Следует заметить, что на данном этапе разработки цена за киловатт энергии обходится очень недешево.

По мере понижения цены открывается все больше и больше рынков для чего-то подобного. Думаю, мы начнем с миллиона долларов за киловатт. Когда мы дойдем до 100 000 долларов за киловатт, вероятно, откроется больше областей применения: авиация, дроны. А потом, когда дойдем до 10 000 или 3 000 долларов за киловатт, начнем конкурировать с другими формами земной энергии, такими как топливные элементы, батареи и прочее,

– говорит Лэнгтри.

Напомним, в мае Пентагон объявил о заключении контрактов с работающими в области ядерных технологий компаниями на создание "ядерных двигателей и энергетических систем следующего поколения". Avalanche Energy вошла в их число.