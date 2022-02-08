Американская компания предложила пистолет-ласо для отлова непослушных школьников

Компания-разработчик устройств для метания ласо, модернизировала свою технологию, чтобы добиться разрешения на применение ее к детям, пациентам больниц в состоянии стресса и другим "непослушным индивидуумам".

Этот пистолет с ласо уже неплохо зарекомендовал себя в полицейской работе как альтернатива электрошокерам. Главное преимущество BolaWrap в том, что он позволяет более гуманно обездвижить человека на большом расстоянии. О том, что человек, запутавшись в своих ногах, может упасть головой об асфальт, компания ничего не говорит.

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Ласо BolaWrap: как это работает

Разработка технологии принадлежит компании Wrap Technologies.

Принцип действия BolaWrap заимствован из опыта южноамериканских индейцев, которые метали веревку с небольшими грузами на концах, чтобы она обмотала ноги животного или человека.

Это позволяет обездвижить объект на расстоянии.

Скорость действия современного ласо-пистолета измеряется частями секунды.

Минус в том, что натяжение троса быстро слабеет и из него несложно выпутаться.

Демонстрация работы BolaWrap: видео

В ролике большинство демонстраций проходят на неподвижных людях. Однако на нескольких отдельных примерах, где люди все же передвигаются, хорошо заметно, что чем больше скорость движения, тем легче упасть после применения технологии, поскольку сила инерции продолжает действовать на тело. Поэтому использование BolaWrap на лицах, например, бегущих, может легко привести к их травмированию.

BolaWrap в школах: что думает общественность

Использовать подобные инструменты на детях американские законы не запрещают, но у регулятора были претензии к использованию в BolaWrap порохового ускорителя. Поэтому компания в новой модели BolaWrap 150 заменила его пневматическим механизмом.

Taser International в 1993 году, что позволило ей начать продавать электрошокеры гражданским лицам. Идея принадлежала тогдашнему президенту компании Том Смиту, который позже перешел в Wrap Technologies.

Разработка технологии не означает, что школьные учреждения захотят взять ее на вооружение, даже если компании удастся вывести ласо-пистолет из-под действия национального закона США об огнестрельном оружии. Более того, ее уже начали критиковать в сети, подчеркивая, что власти должны вкладывать деньги в проекты для преодоления проблем школьников, а не в средства их сдерживания с помощью оружия.

Вместе с тем в руки Vice Motherboard уже попала информация, что минимум одна больница рассматривает возможность покупки BolaWrap для нейтрализации буйных пациентов.

Ласо-пистолет BolaWrap: видео