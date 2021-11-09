Американская газета заменила журналиста искусственным интеллектом: что из этого вышло

Издание Miami Herald после увольнения одного из своих журналистов решило провести эксперимент и вместо поиска нового человека на вакантное место отдало целый раздел в газете искусственному интеллекту. Бот пишет статьи в сфере недвижимости.

Алгоритм называется Miami Herald Bot. В каждом его сообщении есть соответствующее примечание о том, что сообщение сгенерировано "программой искусственного интеллекта, которая анализирует структурированную информацию от известных поставщиков данных о недвижимости и применяет ее к шаблонам, созданных журналистами в отделе новостей".

Интересно Полиция Египта задержала робота-художницу: ее заподозрили в шпионаже

Miami Herald Bot

За свой первый рабочий день бот опубликовал четыре новости.

Первая вышла под заголовком "Дом в Северном Майами-Бич, Флорида, продается за 2,4 миллиона долларов".

В тексте предоставляется описание объекта, а также упоминаются дома, продаваемые неподалеку.

Всего за последние две с половиной недели Miami Herald Bot опубликовал более 50 новостей.

Алгоритм очень любит слова "в комплекте" и "вместительный", а также пытается в заголовке упоминать Флориду.

Иногда он дает сбой и ошибается с районом или же вообще пишет не совсем осмысленные сообщения. Однако в целом, как пишет источник, информация правдива.

Это не первый подобный случай. Некоторые крупные СМИ уже подключали к работе искусственный интеллект. Например, такие "роборепортеры" работали в разное время в Forbes, Associated Press, Bloomberg и Guardian. Они писали на раззные темы – от спорта до политики. А в Los Angeles Times разработали бота для сенсационных новостей. Это помогло изданию в свое время первым опубликовать новость о землетрясении магнитудой 5,1 балла, произошедшем в Лос-Анджелесе в 2014 году.