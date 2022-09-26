Covenant Eyes прямо рекламируется как "антипорнографическое" приложение и отслеживание просмотра видео на взрослых является основной его функцией. Однако набор его возможностей делает программу больше, чем просто шпионским программным обеспечением.

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На что способна Covenant Eyes

Согласно расследованию издания Wired, Covenant Eyes шпионит за веб-трафиком членов церкви, делает скриншоты экранов их телефонов ежеминутно, а затем посылает всю эту информацию "партнеру по подотчетности". Понятно, что на такие скриншоты может попасть что угодно от личных фото и сообщений до паролей банковских сервисов и соцсетей.

Один из участников религиозной организации, которой источник предлагает доказать, что она не является сектой, недавно покинул общину и рассказал, что прихожане получают "обвинительные электронные письма" от Gracepoint, содержащие "жутко подробные отчеты о цифровой активности". В таких отчетах можно найти, например, список повседневных привычек просмотра веб-страниц и даже список тегов, которые ищут люди.

Проблема значительно шире

Covenant Eyes является частью широкого спектра приложений, известных как "стыдные программы". Они используются религиозными группами и родителями, чтобы пристыдить людей и заставить их отказаться от порнографических привычек и другой "аморальной" деятельности.

Wired пишет, что эти приложения делают гораздо больше, чем мониторинг порнографических привычек пользователей. Они также злоупотребляют разрешениями доступности, поэтому на телефонах могут следить практически за всем, что делает пользователь.

Gracepoint – не единственная религиозная организация, использующая такие технологии. Источник обнаружил еще несколько подобных случаев и после этого обратился к Google со своими выводами. Компания удалила Covenant Eyes и его аналог Accountable2You из магазина Google Play, считая их нарушающими ее политику. Однако они все еще доступны на iOS.