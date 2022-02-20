Американо-украинская ракета "Антарес" успешно стартовала с космодрома в Виргинии

С американского космодрома на острове Уоллопс успешно стартовала ракета-носитель "Антарес", участие в создании которой приняли украинские компании.

Вечером в субботу, 19 февраля, в 19:39 по киевскому времени из американского космодрома на острове Уоллопс, штат Вирджиния, был успешно осуществлен запуск ракеты-носителя "Антарес", основная конструкция первой ступени ракеты которой была разработана украинским КБ "Южное" совместно с украинскими предприятиями.

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"Антарес" принадлежит к ракетам среднего класса и предназначена для запуска полезных грузов до 8000 килограммов. Как сообщили в конструкторском бюро, это уже 17-я миссия американо-украинской ракеты за время существования проекта.

Что известно о миссии NG-17

Миссия NG-17 пополнит запасы международной космической станции. Космический корабль Cygnus доставит на борт станции примерно 3,7 тонны груза для станции астронавтов, находящихся на борту.

Кроме того, корпорация Northrop Grumman впервые проведет работы по восстановлению орбиты станции. Работы будут выполнены с помощью подключенного к МКС грузового корабля Cygnus.

Запуск ракеты "Антарес": смотрите видео

Селлерс участвовал в трех миссиях, проведя в космосе более 35 суток .

. Он совершил шесть выходов общей продолжительностью более 41 часа, во время которых строил Международную космическую станцию.

во время которых строил Международную космическую станцию. В 2016 году Пирс Селлерс за выдающиеся заслуги был награжден высшей медалью NASA.

По традиции, каждая миссия посвящена человеку, который внес весомый вклад в пилотируемые космические полеты. На этот раз космический корабль Cygnus назван в честьбывшего астронавта NASA и известного климатолога.

Радуюсь успешному запуску РН "Антарес" из космодрома Уоллопс. Ракета вывела в космос корабль Cygnus, который пополнит запасы МКС и поможет восстановить ее орбиту. РН "Антарес" создана Northrop Grumman при активном участии КБ "Южный", Южмаш и других украинских компаний,

– сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером 19 февраля.

Отметим, что с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 16 раз, 15 из них успешно.