Аферу раскрыли еще в 2018 году, но только сейчас дело дошло до суда после длительного следствия. Разоблачили Хао Куо Чи, когда он с домашнего компьютера сломал аккаунт общественного деятеля и слил ее фотографии на порносайт. По сообщениям следствия, злоумышленник уже признался в содеянном.
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Пробел в iCloud или неосторожность жертв
Хао Куо Чи не имеет навыков хакера. Он применял простой метод – социальную инженерию.
- В коллекции мужчины обнаружили более 620 тысяч фото и видео.
- Он притворялся работником службы поддержки Apple, а его целью с самого начала были чужие обнаженные фото.
- Жертвы получали электронные письма с адресов applebackupicloud и backupagenticloud, которые убеждали предоставить Apple ID и пароли.
- Таким образом преступник не обходил защиту iCloud и о несовершенстве систем безопасности речь не идет.
- Хао Куо Чи просто вводил данные, которые получал от женщин – ФБР обнаружило на его электронных ящиках более 500 тысяч писем от жертв обмана с почти 5 тысячами логинов и паролей iCloud.
- Сейчас полностью подтвержденными есть 306 случаев. Однако, судя по количеству собранного материала, их значительно больше.
- Большинство пострадавших – молодые женщины по всей территории США.
Хао Куо Чи также активно рекламировал себя в сети: он предлагал за деньги услуги icloudripper4you – взлом iCloud на заказ.
Известно, что изобретательный американец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. За каждое преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.