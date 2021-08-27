Аферу раскрыли еще в 2018 году, но только сейчас дело дошло до суда после длительного следствия. Разоблачили Хао Куо Чи, когда он с домашнего компьютера сломал аккаунт общественного деятеля и слил ее фотографии на порносайт. По сообщениям следствия, злоумышленник уже признался в содеянном.

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Пробел в iCloud или неосторожность жертв

Хао Куо Чи не имеет навыков хакера. Он применял простой метод – социальную инженерию.

Социальная инженерия – это наука, изучающая человеческое поведение и факторы, которые на него влияют. Фактически это знания о том, как повлиять на человека, какие слова и действия подобрать, чтобы добиться от него желаемого. Например, опираясь на знания социологии и психологии, можно так запугать человека, что он забудет о любых предостережениях и правилах безопасности, и выдаст нужную информацию.

В коллекции мужчины обнаружили более 620 тысяч фото и видео.

Он притворялся работником службы поддержки Apple, а его целью с самого начала были чужие обнаженные фото.

Жертвы получали электронные письма с адресов applebackupicloud и backupagenticloud, которые убеждали предоставить Apple ID и пароли.

Таким образом преступник не обходил защиту iCloud и о несовершенстве систем безопасности речь не идет.

Хао Куо Чи просто вводил данные, которые получал от женщин – ФБР обнаружило на его электронных ящиках более 500 тысяч писем от жертв обмана с почти 5 тысячами логинов и паролей iCloud.

Сейчас полностью подтвержденными есть 306 случаев. Однако, судя по количеству собранного материала, их значительно больше.

Большинство пострадавших – молодые женщины по всей территории США.

Хао Куо Чи также активно рекламировал себя в сети: он предлагал за деньги услуги icloudripper4you – взлом iCloud на заказ.

Известно, что изобретательный американец признал себя виновным по четырем пунктам обвинения. За каждое преступление ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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