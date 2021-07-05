Американец внезапно разбогател на 50 миллиардов долларов: эпическая ошибка банка

Из-за ошибки в банке американский риелтор на 4 дня стал одним из самых богатых людей мира. Даррен Джеймс получил на свой счет в Национальном банке Chase перевод в 50 миллиардов долларов.

Сперва это привело его в восторг, но затем новоявленный миллиардер заинтересовался причиной поступления столь баснословной суммы. Оказалось, что это ошибка.

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Что случилось со счетом

Это была не ошибка в одном или двух нулях. Было похоже, что кто-то просто заснул, зажав клавишу на клавиатуре,

– сказал Даррен Джеймс.

Оказалось, что деньги появились на счету в результате технического сбоя в банке. Как сообщили представители Chase, ошибка задела "ограниченное количество учетных записей клиентов". Финансовой организации теперь предстоит выяснить причины произошедшего.

Через 4 дня банк восстановил баланс клиента до первоначального состояния.

, если пользователи при таких ошибках начинают тратить полученные средства, их могут заставить вернуть их, а также обвинить в преступлении.

Но Даррен Джеймс сообщил, что даже не думал тратить эти деньги.