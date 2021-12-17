Американец собрал криптоферму на 7 тысяч видеокарт: выглядит безумно

Джексон Дэвидсон, который проживает в США, увлекся майнингом криптовалют и собрал, пожалуй, самую большую любительскую ферму для добычи Ethereum. На своей странице в Twitter он показал, как выглядит ее часть.

В опубликованном видеоролике можно увидеть лишь часть его "коллекции" видеокарт. В помещении очень шумно и должно быть жарко, однако автор, судя по всему, организовал неплохую систему охлаждения: на потолке видно большое количество вентиляционных отверстий.

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Криптоферма

В своей публикации Дэвидсон пишет, что это всего лишь одно из всех устройств, которыми он владеет. В помещении расположены преимущественно модели 3070. А в новом здании, которое он, судя по всему, сейчас организовывает, будут собраны майнинг-ускорители Nvidia CMP 170HX. Это специальные видеокарты, предназначенные для добычи криптовалют. Стоит такая 4300 долларов и предлагает очень высокую мощность.

Майнер общем приобрел около семи тысяч видеокарт.

В основном это GeForce GTX 3070.

Кроме того, ему понадобилось и другое оборудование, как вот винчестеры, блоки питания, компьютер, оперативная память и прочее.

Раньше он закупал видеокарты поштучно в магазинах и интернет-барахолках, но теперь договорился о поставках напрямую с производителями. Сколько он потратил и сколько зарабатывает, не сообщает, однако в сети уже посчитали, что закупка оборудования обошлась ему примерно в 7 миллионов долларов, затраты на электроэнергию составляют 3 тысячи долларов в месяц, а чистая ежемесячная прибыль не менее 680 тысяч.

С учетом затрат на аренду помещения, охлаждение, освещение, обслуживание и замену вышедших из строя видеокарт такое предприятие выйдет в плюс примерно через год после запуска.