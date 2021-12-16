Американец сделал устройство для обмана работодателя, который следил за его удаленной работой

Во время пандемии компании стали следить за работниками на удаленном режиме работы. Клерк под псевдонимом Лоренцо придумал такое устройство еще в 2017 году. Рассказываем, как оно работает.

В 2017 году Лоренцо нашел временную работу, которая позволяла ему работать из дома. Однако все оказалось не так хорошо, как он надеялся: его работодатель следил за каждым шагом через программу Microsoft Lync. Система показывала, как давно пользователь был в сети, меняла статус пребывания на рабочем месте и прочее. Поэтому каждый раз, когда Лоренцо отходил даже на несколько минут, профиль у Lync сигнализировал об этом боссу, и тот упрекал его за отсутствие на рабочем месте.

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Что придумал Лоренцо

Какова бы ни была моя производительность, босс ругал меня. Это было очень неудобно: я был привязан к рабочему столу и даже боялся пойти в туалет,

– говорит Лоренцо.

Инженер по образованию, изобретательный Лоренцо взялся за работу. Он не надеялся на постороннее ПО, которое могли заметить, или какие-либо изменения в настройках программы – они не помогали. Поэтому решил подойти к проблеме с другой стороны.

Мужчина создал устройство, которое назвал "двигатель мышки". Буквально машину для того, чтобы она постоянно двигала мышкой, не давая компьютеру переходить в режим ожидания.

Первый прототип он построил из обычных предметов: пищевого контейнера, деревянной рамы и двигателя, который перемещал мышь из стороны в сторону. И это сработало – начальник перестал постоянно звонить ему.

Первый прототип устройства / Фото Лоренцо Медичи

Позже жена убедила изобретателя наладить серийное производство устройства для продажи. Так появился бизнес Liberty Mouse mover. А сам его создатель взял себе псевдоним Лоренцо Медичи.

Как пишет Slate, решение о производстве было дальновидным: в марте 2020 года после начала пандемии миллионы людей стали работать из дома, и продажи техники, способной обхитрить программы мониторинга, выросли втрое.

Конечный вид готового продукта / Фото Лоренцо Медичи

Предприниматель улучшает свой продукт: например, планирует выпустить версию с чипом, который сделает движения курсора случайными.

Реклама "двигателя мышки": видео

А что же компании

По данным Научного центра Европейской комиссии, в последнее время компании стали чаще скачивать и устанавливать ПО для слежки за сотрудниками на удаленной работе. Количество поисковых запросов "как контролировать сотрудников дома" увеличилось на 1705 процентов в апреле и еще на 652 процента в мае. Организация опубликовала исследование "Электронный мониторинг и наблюдение на рабочем месте" о контроле сотрудников.

Мировой спрос на программное обеспечение для мониторинга деятельности на рабочем месте увеличился на 108% в апреле и на 70% в мае 2021 года по сравнению с 2019 годом.

Обычно работодатели используют программы для слежения за нажатиями клавиш, мониторят общение в рабочее время в соцсетях и изменения на экране или следят через камеры в компьютерах.

Количество регистраций в сервисе Sneek, который каждые пять минут делает фото работников с помощью вебкамеры, увеличилось в десять раз с начала пандемии — до более 10 тысяч.

Наименее навязчивым работники посчитали мониторинг на основе выполненных заданий:. Чрезмерный контроль лишает работников автономности и приводит к "негативным психосоциальным последствиям" — стрессу и выгоранию, указывают исследователи.