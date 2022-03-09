Следует заметить, что выход с рынка пока частичный. Судя по всему, уже существующие клиенты подписку на сервис сохранят, поскольку уже заплатили компании деньги. Однако со временем ее срок истечет, а новую оформить не удастся.

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Какое значение имеет этот сервис?

Amazon Web Services является аналогом Microsoft Azure.

Это услуга, которая предоставляет клиентам в распоряжении серверные мощности компании.

Виртуальный компьютер или целый кластер компьютеров, которые всегда доступны удаленно через Интернет.

Они имеют большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные устройства (процессор, видеокарту, локальную и оперативную память, жесткий диск или SSD-накопитель), операционную систему на выбор, сеть, и предварительно установленные приложения, такие как веб-сервер, база данных, CRM и т.д.

Каждая система AWS также виртуализирует консольный ввод/вывод (клавиатура, дисплей и мышь), что позволяет пользователям AWS подключиться к системе AWS с помощью браузера.

Браузер в этом случае является фактически способом "трансляции" происходящего на вашем виртуальном компьютере, который работает так же как и обычный, с возможностью выполнения тех же задач, но удаленно и на более мощном железе.

Серверы компании разбросаны по всему миру.

С рынка оккупантов уже вышло много компаний, в том числе и Microsoft с ее сервисом Azure. Поэтому совсем скоро Россия ни на государственном уровне, ни на частном не будет иметь необходимых мощностей для функционирования всех ее систем, сервисов и услуг. На местном рынке аналогом может выступить компания Яндекс. Кроме того, свои серверы имеют VK. Однако, вероятно, их ресурсов не хватит, чтобы присоединить все компании, ранее пользовавшиеся услугами американских или европейских решений. А привлечь новые серверы будет невозможно из-за санкций.