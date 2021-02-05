Amazon начала тестирование камер с искусственным интеллектом в транспортных средствах, на которых доставляются заказы и грузы. Компания утверждает, что делает это для безопасности водителей, однако сами водители настроены не столь оптимистично.

Камера Driveri с помощью четырех объективов захватывает дорогу, водителя и весь салон автомобиля. Она оснащена программным обеспечением, способным обнаруживать 16 различных проблем безопасности, в том числе превышение скорости, резкое торможение и невнимательность водителя.

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Почему недовольны водители

Если водитель нарушит правила техники безопасности, то система предупредит его голосовым сигналом. В случае игнорирования рекомендаций, камера загрузит видео на специальный сервер и сообщит руководство о поведении сотрудника. По словам одного из водителей, камеры также фиксируют, когда водитель зевает.

Мы инвестируем в безопасность в своей деятельности, и недавно начали внедрять ведущую в отрасли технологию безопасности на основе камер в нашем парке доставки. Эта технология будет давать водителям предупреждения в режиме реального времени, чтобы помочь им оставаться в безопасности, когда они в пути,

– говорит Дебора Басс, представитель Amazon.

Некоторые водители выразили обеспокоенность тем, что камеры с искусственным интеллектом создадут им дополнительную нагрузку, в то время как их работа по доставке сотен посылок в день и так очень интенсивная.

Водители также сообщили CNBC, что к ним уже применяются дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, на основе записей с видеокамер.