Amazon учит голосового помощника Alexa имитировать голоса других людей, даже умерших

Компания Amazon приняла участие в конференции Re:Mars, где показала новую функцию, которую прямо сейчас разрабатывает для голосового ассистента Alexa. Она позволяет эмулировать голос любого человека, даже если тот уже умер.

Этой функцией, помимо прочего, компания хочет дать пользователям новую возможность "сохранить воспоминания" об умерших родственниках, особенно с учетом того, что многие люди потеряли близких из-за пандемии Covid-19. Например, во время презентации старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад попросил прочесть "Волшебника страны Оз" голосом бабушки. Alexa подтвердила запрос стандартным голосом, а затем переключилась на новое озвучивание.

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Как это работает

Как пишет TechCrunch, чтобы симитировать человеческий голос, системе нужна аудиозапись речи продолжительностью не более одной минуты. После анализа колонка сможет подражать характеристикам речи другого человека, в том числе и мертвого.

Хотя ИИ не избавит от боли потери, но он поможет сохранить воспоминания,

– заявил Рохит Прасад.

Пока технология находится в разработке, о ней нет других подробностей, но в Amazon считают, что "компания может достичь очень впечатляющего звука". Неизвестно и то, когда функция может стать общедоступной.

Подробнее об Alexa: