Этой функцией, помимо прочего, компания хочет дать пользователям новую возможность "сохранить воспоминания" об умерших родственниках, особенно с учетом того, что многие люди потеряли близких из-за пандемии Covid-19. Например, во время презентации старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад попросил прочесть "Волшебника страны Оз" голосом бабушки. Alexa подтвердила запрос стандартным голосом, а затем переключилась на новое озвучивание.
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Как это работает
Как пишет TechCrunch, чтобы симитировать человеческий голос, системе нужна аудиозапись речи продолжительностью не более одной минуты. После анализа колонка сможет подражать характеристикам речи другого человека, в том числе и мертвого.
Хотя ИИ не избавит от боли потери, но он поможет сохранить воспоминания,
– заявил Рохит Прасад.
Пока технология находится в разработке, о ней нет других подробностей, но в Amazon считают, что "компания может достичь очень впечатляющего звука". Неизвестно и то, когда функция может стать общедоступной.
Подробнее об Alexa:
- Amazon Alexa – голосовой ассистент, интегрированный в аудиоустройство компании Amazon.
- Среди таких Echo (небольшая стационарная колонка предназначенная для установки дома), Echo Dot (миниатюрная версия колонки со слабыми динамиками), Tap (портативная колонка, которую можно брать с собой в дорогу), приставки Fire TV и другие.
- Технология позволяет выполнять всевозможные операции с помощью голосовых команд. Например, вы можете попросить ассистента включить музыку и читать новости, сообщить погоду или информацию о пробках на дорогах, совершить покупки или вызвать такси. Кроме того, вы можете управлять системой "умного" дома, включая и выключая свет, приборы, регулировку параметров температуры и многое другое.
- Alexa всегда включена и слушает следующую пользовательскую команду. Для активации достаточно просто назвать ее имя.
- Ближайшими аналогами можно назвать Siri от Apple, Google Assistant и гораздо менее популярную Cortana от Microsoft, которая не работает в Украине.