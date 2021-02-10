Amazon разрабатывает тонкое устройство серии Echo, предназначенное для установки на стену. Этот дисплей можно будет использовать в качестве центра управления умным домом.

Устройство получит сенсорный экран размером 10 или 13 дюймов. С помощью него можно будет управлять умными домашними устройствами, слушать музыку, смотреть видео, использовать как платформу для видеочата.

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Известные детали

Источник сообщает о наличии встроенной камеры. Понятно, что не обойдется и без поддержки голосового ассистента Amazon Alexa.

Настенное крепление может дать владельцам больше возможностей, где в доме разместить его, вместо того, чтобы искать пустое пространство на столе. Отмечается, что компания и раньше экспериментировала с настенными гаджетами. Настенные часы Amazon Echo Wall Clock являются одним из таких экспериментов. Кроме того, установить на стену можно и другие умные устройства от Amazon, используя специальные механизмы от сторонних производителей. Однако новое устройство по данным Bloomberg, будет намного тоньше всех предыдущих решений.

Цена и когда ждать

Новинка от Amazon будет продаваться по цене от 200 до 250 долларов, сообщает издание. Релиз устройства ожидается в конце 2021 или в начале 2022 года. В то же время Bloomberg указывает, что эти планы не являются окончательно утвержденными и компания может вообще отменить выпуск гаджета.

Издание The Verge попросило компанию Amazon о комментарии. Однако представитель последней сказал, что компания не комментирует "слухи и спекуляции".