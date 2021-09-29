Amazon представила домашнего робота Astro для повседневных задач: на что он способен

Amazon представила свой самый амбициозный продукт для дома. Новинка является своеобразной квинтэссенцией робототехники, искусственного интеллекта, системы безопасности для дома и облачных сервисов в одном устройстве. Речь идет о роботе Astro, который выглядит как гибрид робота-пылесоса Roomba и смарт-дисплея Echo Show.

На что способен робот Astro

Amazon утверждает, что Astro может делать множество вещей, которые пользователи могут ожидать от домашнего робота. Он составляет план помещения, чтобы передвигаться по комнатам и выполнять команды владельца. Устройство способно распознавать лица и доставлять предметы конкретному человеку.

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Astro способен и на другие повседневные задачи:

воспроизводить музыку;

показывать информацию о погоде;

отвечать на вопросы;

совершать видеозвонки;

патрулировать территорию.

Робот Astro умеет много / Фото The Verge

Чего не умеет Astro

Каким бы амбициозным не был Astro, он по-прежнему является первым шагом на пути к созданию эффективных домашних роботов-помощников. У новинки нет "рук" или других подобных манипуляторов, он не может мыть пол, подниматься по лестнице и выходить за пределы дома. Так что попросить его убрать или сходить в магазин не получится.

Характеристики робота от Amazon

Высота робота составляет около 61 см, а его вес достигает 9 кг. Колеса новинки имеют диаметр 30,5 см, что позволяет роботу преодолевать межкомнатные пороги и перемещаться по ковровым покрытиям, в то время как один ролик в задней части робота позволяет ему сохранять равновесие.

Astro может двигаться со скоростью 1 м/с, а также поворачиваться на 360 градусов в любом направлении. Внутри пластикового корпуса расположены пять различных двигателей:

по одному для каждого ведущего колеса;

один для подъема и опускания камеры-перископа;

два для поворота и наклона экрана.

Дисплей новинки имеет диагональ 10 дюймов. На лицевой панели располагается массив датчиков и 5-Мп камера для видеозвонков. Большую часть времени пользователь видит два круга, которые имитируют глаза. Эти "глаза" позволяют понять, что делает Astro и куда он планирует отправиться.

"Глаза" Astro помогут понять что он задумал / Фото The Verge

Astro использует датчики для построения карты дома. Каждую комнату можно обозначить и отрегулировать ее границы в приложении Astro для смартфона. Amazon заявляет, что вся обработка и хранение этих карт происходит локально на устройстве и никуда не передается. То же самое относится и к лицам пользователей.

Другие интересные особенности Astro

Робот оборудован 12-Мп камерой-перископом, способной подниматься на высоту 106 см.

В задней части расположена небольшая багажная зона, позволяющая роботу перевозить до 2 кг груза. Сначала она представлена подставкой с двумя подстаканниками, но эту подставку можно заменить корзиной.

Багажная зона оборудована портом USB-C, позволяющим заряжать смартфоны или подключать к роботу дополнительные аксессуары.

Как и робот-пылесос, Astro имеет зарядную док-станцию, к которой он может автоматически подключаться. Полная зарядка аккумулятора занимает около 45 минут. Без подзарядки робот может непрерывно проработать до двух часов.

"Мозгом" робота выступает чип Qualcomm, а не фирменный процессор Amazon AZ2, также представленный накануне. Программной основой робота является Fire OS и Linux. Стоит отметить, что Astro может выполнять все функции, доступные на смарт-дисплеях Amazon.

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Цена робота Astro от Amazon

Для того, чтобы стимулировать продажи робота, Amazon оценила его в 1000 долларов. Компания заявляет, что в будущем, после выхода новинки на более широкий рынок, ее цена будет повышена до 1449,99 долларов.