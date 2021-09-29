На что способен робот Astro

Amazon утверждает, что Astro может делать множество вещей, которые пользователи могут ожидать от домашнего робота. Он составляет план помещения, чтобы передвигаться по комнатам и выполнять команды владельца. Устройство способно распознавать лица и доставлять предметы конкретному человеку.

Не пропустите Охрана будущего: прокачанные робопсы от Boston Dynamics будут патрулировать дата-центры

Astro способен и на другие повседневные задачи:

воспроизводить музыку;

показывать информацию о погоде;

отвечать на вопросы;

совершать видеозвонки;

патрулировать территорию.

Робот Astro умеет много / Фото The Verge

Чего не умеет Astro

Каким бы амбициозным не был Astro, он по-прежнему является первым шагом на пути к созданию эффективных домашних роботов-помощников. У новинки нет "рук" или других подобных манипуляторов, он не может мыть пол, подниматься по лестнице и выходить за пределы дома. Так что попросить его убрать или сходить в магазин не получится.

Характеристики робота от Amazon

Высота робота составляет около 61 см, а его вес достигает 9 кг. Колеса новинки имеют диаметр 30,5 см, что позволяет роботу преодолевать межкомнатные пороги и перемещаться по ковровым покрытиям, в то время как один ролик в задней части робота позволяет ему сохранять равновесие.

Astro может двигаться со скоростью 1 м/с, а также поворачиваться на 360 градусов в любом направлении. Внутри пластикового корпуса расположены пять различных двигателей:

по одному для каждого ведущего колеса;

один для подъема и опускания камеры-перископа;

два для поворота и наклона экрана.

Дисплей новинки имеет диагональ 10 дюймов. На лицевой панели располагается массив датчиков и 5-Мп камера для видеозвонков. Большую часть времени пользователь видит два круга, которые имитируют глаза. Эти "глаза" позволяют понять, что делает Astro и куда он планирует отправиться.

"Глаза" Astro помогут понять что он задумал / Фото The Verge

Astro использует датчики для построения карты дома. Каждую комнату можно обозначить и отрегулировать ее границы в приложении Astro для смартфона. Amazon заявляет, что вся обработка и хранение этих карт происходит локально на устройстве и никуда не передается. То же самое относится и к лицам пользователей.

Другие интересные особенности Astro

Робот оборудован 12-Мп камерой-перископом, способной подниматься на высоту 106 см.

В задней части расположена небольшая багажная зона, позволяющая роботу перевозить до 2 кг груза. Сначала она представлена подставкой с двумя подстаканниками, но эту подставку можно заменить корзиной.

Багажная зона оборудована портом USB-C, позволяющим заряжать смартфоны или подключать к роботу дополнительные аксессуары.

Как и робот-пылесос, Astro имеет зарядную док-станцию, к которой он может автоматически подключаться. Полная зарядка аккумулятора занимает около 45 минут. Без подзарядки робот может непрерывно проработать до двух часов.

"Мозгом" робота выступает чип Qualcomm, а не фирменный процессор Amazon AZ2, также представленный накануне. Программной основой робота является Fire OS и Linux. Стоит отметить, что Astro может выполнять все функции, доступные на смарт-дисплеях Amazon.

Интересно Маск анонсировал Tesla Bot – робота-гуманоида для рутинных задач: вы сможете от него убежать

Цена робота Astro от Amazon

Для того, чтобы стимулировать продажи робота, Amazon оценила его в 1000 долларов. Компания заявляет, что в будущем, после выхода новинки на более широкий рынок, ее цена будет повышена до 1449,99 долларов.