22 июня Amazon направила запрос в FCC, которая занимается управлением использования радиочастот, на разрешение для продажи устройства, которое использует радар. По данным из заявки компании, технология позволяет регистрировать движение в трех измерениях, и управлять функциями электроники с помощью простых жестов и движений.

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Зачем Amazon такое устройство

По мнению Amazon, устройство с такими возможностями поможет в управлении гаджетами определенным категориям пользователей. Среди них особо отмечают:

малоподвижных людей;

людей, которые не могут внятно разговаривать;

и людей, которые имеют "тактильные" расстройства.

Также такая технология позволит обеспечивать мониторинг сна "с высокой точностью".

Как утверждают в компании, мониторинг сна с помощью радара повысит "осведомленность" людей и позволит распознать потенциальные проблемы со сном. Хотя Amazon не дает полное описание устройства в заявке, компания сообщила, что модель не будет мобильной.

Бесконтактные устройства для мониторинга здоровья приобретают популярность

Не так давно FCC уже выдала разрешение на использование радаров Google для бесконтактного контроля смартфонов Pixel. Amazon также едва ли не впервые инвестирует в разработку устройств для мониторинга здоровья и дистанционного управления.

Речь идет как о фитнес-браслетах Halo, так и технологии управления электроникой с помощью жестов. Например, это было одной из ключевых функций смартфона Fire, продажи которого провалились. Нечто похожее упоминается и в патентах, связанных со смарт-колонками Amazon Echo.