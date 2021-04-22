Как работает Amazon Salon

Технология дополненной реальности используется через встроенный в зеркало планшетный компьютер с соответствующим программным обеспечением. Клиент салона садится перед фронтальной камерой планшета, после чего в специальном приложении он может видеть, как будут выглядеть различные оттенки цвета и прически, подбирая таким образом оптимальный вариант.

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Клиенты парикмахерской Amazon также могут испытать технологию "наведи и узнай" (point-and-learn), которая позволяет при наведении планшета на какой-либо продукт получить информацию о товаре и производителе. После получения этой информации покупатель может отсканировать соответствующий QR-код, чтобы оформить покупку понравившегося товара на сайте Amazon.



В салоне Amazon можно примерить прическу и даже цвет волос / Фото Amazon

Салон предлагает традиционные парикмахерские услуги, предоставляемые местными специалистами. На данный момент воспользоваться услугами парикмахерской могут только сотрудники компании, но в ближайшие несколько недель она откроет свои двери для всех желающих. Во время пребывания в салоне клиенты получат планшеты Fire от Amazon, которыми они смогут пользоваться при обслуживании.

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Такие салоны появятся в других городах?

Нет. Amazon не планирует расширять сеть парикмахерских салонов, в которых используется дополненная реальность. Вместо этого компания рассматривает уже открытый салон как полигон для тестирования новых технологий и демонстрации своей косметической продукции.