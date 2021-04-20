Відомо, що нову багатокористувацьку гру компанія Amazon розробляла разом з тією ж китайською компанією Leyou Technologies. Останню раніше поглинув конгломерат Tencent Holdings у грудні минулого року. Таким чином переговори велися з новим власником і, судячи з усього, провалилися.
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Чому компанії не домовилися
Як пише Bloomberg з посиланням на своїх інформаторів, між сторонами виникли розбіжності, які й призвели до скасування гри.
Журналісти зв'язалися з Amazon, і представник компанії підтвердив скасування.
Після поглинання Leyou з боку Tencent ми не змогли забезпечити умови для продовження роботи над цим проєктом,
– розповів представник.
Команда Amazon, яка працювала над грою, перейде до інших проєктів студії.
Ми любимо Всесвіт "Володаря перснів" і розчаровані тим, що не зможемо запропонувати цю гру своїм клієнтам,
— сказано в заяві прессекретаря компанії з Сіетла.
Загалом компанія скасувала цілий ряд інших проєктів, в тому числі кілька заявлених публічно — наприклад, спортивну гру в антуражі Фентезі Breakaway та геройський екшен Crucible. А її New World багаторазово відкладалася: спочатку повинна була вийти в травні 2020 року, але її перенесли на серпень 2020-го, потім на весну 2021-го, а тепер — на наступний серпень.