Always Home Cam является дроном с камерой производства компании Ring (дочерняя компания Amazon), который может совершать облет помещений в доме по заданным маршрутам при срабатывании датчика тревоги Ring Alarm или по команде из приложения Ring.

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Чем интересна Always Home Cam и на что она способна

Камера Always Home Cam избавляет от необходимости устанавливать в доме несколько камер. Видеозапись ведется лишь в процессе полета. Когда устройство не используется, оно находится на зарядке в док-станции, а его объектив закрыт.



Камера Ring Always Home Cam / Фото Amazon

По запросу дрон может направляться к определенным точкам обзора, например, к входной двери или кухонной плите. Также он может подключаться к домашней системе безопасности Ring Alarm и отправляться в полет в ответ на любое событие, например, при открытии дверей или окна, когда срабатывает сигнализация.

В течение года, прошедшего с момента анонса продукта, Ring работала над его усовершенствованием.

Не будет преувеличением сказать, что мы внесли в него тысячу улучшений,

– отметил основатель Ring Джейми Симинофф в интервью перед анонсом.

По его словам, рабочие прототипы, которые были в компании на момент анонса, были пригодны для использования в обычных домах, но не у всех.

Как работает Always Home Cam: смотрите видео

Цена Ring Always Home Cam

Ring запускает продажи своей камеры только по приглашениям в качестве своего рода тестовой программы после бета-тестирования. Стоимость Always Home Cam – 250 долларов. По состоянию на сегодня предзаказ на устройство доступен только для жителей США.