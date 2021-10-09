Amazfit представит новое поколение умных часов с обновленной ОС

Бренд компании Zepp Health – Amazfit, готовится представить свои новые смарт-часы в рамках одной из самых популярных серий этого бренда с большим количеством важных функций для контроля здоровья и физической формы. Устройства получат новую операционную систему, что характеризуется пониженным энергопотреблением и удобным интерфейсом.

Какими будут новые устройства от Amazfit

Производитель обещает, что новые смарт-часы получат мощную и интуитивно понятную операционную систему, созданную специально для оптимизации работы портативных устройств Amazfit.

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Почему новая ОС – это хорошая новость

Дело в том, что ранее в смарт-часах использовали адаптированную версию ОС для смартфонов. Понятно, что она отличалась высокими показателями энергопотребления. Новая простая и практична в использовании операционная система сразу сделана для использования на разумных часах. Ее преимуществами станет легкость во взаимодействии и низкая энергозатратность.

Одной из ключевых особенностей, которая позволит существенно уменьшить энергопотребление и увеличить автономность станет то, что все утомительные операции по проверке данных о состоянии здоровья пользователя упростят. Это позволит сократить энергопотребление на 65% по сравнению с предыдущей ОС.

Не обойдется и без инновационных технологических решений от Amazfit, поэтому кроме нового стильного дизайна и удобного интерфейса все новые устройства также получат полезный функционал.

Когда ждать презентацию новых умных часов Amazfit

Дополнительная информация о новых продуктах Amazfit будет представлена ​​уже в понедельник 11 октября 2021 года в 19:00 на специальном мероприятии Amazfit Global Launch Event.



Презентация новых продуктов Amazfit уже совсем скоро / Фото Amazfit Украины

Следить за презентацией новых продуктов в режиме онлайн можно на официальном YouTube канале Amazfit.