Новые модели часов от Amazfit позволяют удобно отслеживать все важные для здоровья данные, вести активный образ жизни и быть более продуктивным. В то же время устройства получили свежий и изящный дизайн и новую операционную систему.

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Преимущества новой Zepp OS

Устройства работают под управлением Zepp OS, которая получила большой набор фитнес-функциональности и возможностей, позволяющих пользователям следить за важными для здоровья показателями.

Новая ОС создана специально для портативной электроники Amazfit. Это не разработанный для смартфонов софт, который адаптировали для часов, а легкая, плавная и простая в применении ОС, которая обеспечивает меньшее энергопотребление по сравнению с предыдущей версией, поэтому пользователи, похоже, будут меньше бегать к зарядке, что удобно.

Zepp OS также совместима с Android- и iOS-устройствами и имеет синхронизацию данных с популярными платформами Apple Health и Google Fit для отслеживания активностей и состояния здоровья, а также фитнес-приложениями:

Strava;

Relive;

Runkeeper;

и TrainingPeaks.



Новые часы Amazfit получили новый стиль и широкий функционал / Фото Amazfit

Возможности новых смарт-часов Amazfit

Персонализация

Пользователи смогут установить свыше 150 циферблатов и тем для режима always-on display на любой вкус и случай. Кроме того, здесь реализована возможность создания собственных циферблатов и мини-приложений с помощью специального набора средств разработки app developer kit, который компания сделает доступным для широкой общественности несколько позже.

Показатели здоровья 4 в 1

Смарт-часы позволяют отслеживать сразу четыре показателя здоровья одним касанием: датчик BioTrackerTM PPG 3.0 с шестью фотодиодами одновременно измерит пульс, насыщенность крови кислородом, уровень стресса и частоту дыхательных движений всего за 45 секунд.

Важные показатели здоровья можно отслеживать в формате 24/7. Даже во время плавания в бассейне часы продолжат следить за пульсом пользователя. А еще часы сообщат об аномально высоком или низком пульсе и будут следить за тем, чтобы он оставался на оптимальном уровне при выполнении упражнений.

Отслеживание во время тренировок

Индикатор PAI, рассчитанный на основе данных о физической активности за последние 7 дней, полностью отображает состояние здоровья и самочувствия пользователя.

Другие важные функции новых часов Amazfit

Часы могут отслеживать поверхностный, глубокий сон, а также фазу быстрого сна – как ночью, так и днем, продолжительностью от 20 минут, а также частоту дыхания во сне. Эту информацию можно увидеть прямо на часах.

Есть функция отслеживания цикла, которая реализована удобно и просто. Достаточно один раз ввести данные и часы спрогнозирует начало и продолжительность следующей менструации, а также окно фертильности.

Пользователь может удобно все настроить благодаря кастомизации и быстрому доступу. Самые важные функции и показатели можно перенести на карточки быстрого доступа, чтобы можно было быстро обратиться к необходимым функциям в течение дня.

Часы получили быстрый и точный GPS.

Во время беговых тренировок можно включить режим Virtual Pacer, который поможет поддерживать заданный темп бега, а затем и оптимизировать свой прогресс и восстановление с помощью алгоритма PeakBeats.

В Zepp OS также реализовано множество функций, позволяющих следить за здоровьем и спортивными достижениями, а в мобильном приложении Zepp пользователь может найти советы, как достичь своих фитнес-целей.

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Смарт-часы Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3

Amazfit GTR 3 Pro

GTR 3 Pro – премиальное устройство в новой линейке бренда Amazfit. Часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,45 дюйма с Ultra HD и плотностью пикселей 331 ppi. По заявлению компании, это один из крупнейших круглых дисплеев на рынке. Экран занимает 70,6% фронтальной поверхности устройства и имеет высокую частоту обновления, благодаря которой обеспечивается плавность анимаций и мгновенный отклик интерфейса.

Классическое колесо управления позволяет быстро переключаться между функциями и спортивными режимами часов. Здесь реализована тактильная обратная связь.



Умные часы Amazfit GTR 3 Pro / Фото Amazfit

GTR 3 Pro отличается временем автономной работы: в часах установлен аккумулятор емкостью 450 мА·ч, что обеспечивает до 12 дней работы без подзарядки.

Кроме того, 2,3 Гб внутренней памяти позволяют загрузить до 470 музыкальных композиций. Таким образом, музыку можно слушать просто с часов и не брать смартфон в руки. Также, установив Bluetooth-соединение со смартфоном, можно принимать звонки через часы.

Amazfit GTR 3

Корпус часов и элегантное колесико управления изготовлены из легкого и прочного авиационного алюминия. На фронтальной стороне установлен закрытый изогнутым стеклом "безрамочный" дисплей.

Часы получили стильный дизайн и удобные ремешки из антибактериального силикона. Кроме того, циферблат GTR 3 можно настроить так, чтобы сразу видеть на нем всю важную информацию.



Умные часы Amazfit GTR 3 / Фото Amazfit

Смарт-часы Amazfit GTR 3 работают под управлением Zepp OS и оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,39 дюйма с разрешением HD, а также аккумулятором емкостью 450 мА·ч, который обеспечивает до 21 дня автономности. Компания обещает, что модель способна проработать три недели от одной зарядки и даже больше, если пользоваться режимом экономии заряда.

Amazfit GTS 3

GTS 3 – одни из самых тонких и легких часов на рынке, по крайней мере это утверждает производитель. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем диагональю 1,75 дюйма c разрешением Ultra HD и плотностью пикселей 341 ppi, который занимает 72,4% фронтальной поверхности. Смарт-часы имеют такие же функции, как и GTR 3.



Умные часы Amazfit GTS 3 / Фото Amazfit

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Цены и начало продаж

Смарт-часы Amazfit серий GTR 3 и GTS 3 поступили в продажу во всем мире начиная с 11 октября 2021 года.

В Европе цены стартуют от 150 евро за Amazfit GTR 3 и GTS 3 и 200 евро за Amazfit GTR 3 Pro. Все три модели будут доступны в британских, немецких, французских, итальянских и испанских магазинах Amazfit.

В США ценник Amazfit GTR 3 и GTS 3 будет начинаться с уровня 180 долларов, а для Amazfit GTR 3 Pro – с 230 долларов. Модели GTR 3 Pro и GTR 3 появятся на американском магазине Amazfit 11 октября, а GTS 3 поступит в продажу чуть позже.

В Украине устройства будут доступны ориентировочно с ноября, поэтому и цены станут известны ближе к старту продаж.